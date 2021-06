Unfall in Halle - Autofahrer übersieht Polizeifahrzeug auf Kreuzung und es kracht

Halle (Saale) - Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagvormittag an der Kreuzung Glauchaer Straße und Wilhelm-Jost-Straße in Halle mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Es entstand ein kleinerer Blechschaden an beiden Autos, verletzt wurde niemand. Der Unfallfahrer habe nach eigenen Angaben beim Herausfahren aus der Wilhelm-Jost-Straße das Polizeiauto übersehen, welches in Richtung Glauchaer Platz gefahren ist.

„Ich habe noch einen Radfahrer vorbeigelassen und plötzlich war die Polizei in mir“, sagte er am Unfallort gegenüber der MZ. Beim „Heraustasten“ aus der Baustellenausfahrt habe ihn beim Linksabbiegen die Sonne geblendet, als er vom Streifenwagen erfasst und um 45 Grad gedreht wurde.

Die Feuerwehr sicherte den Unfallort und die ausgelaufenen Betriebsmittel ab. Der Verkehr wurde zeitweise einspurig umgeleitet, weswegen Autofahrer kleinere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.

Für den Unfallfahrer aus Neustadt ist der Vorfall besonders ärgerlich, habe er doch gerade heute seinen freien Tag und war nur zufällig in der südlichen Innenstadt unterwegs. „Ich komme gerade vom Impfen und hatte hier nur geparkt“, sagt er. „Schön, was man an seinem freien Tag so machen kann, da hätte ich auch arbeiten können.“ Sein Auto werde indes „auf jeden Fall repariert“, fügt er hinzu. Seine rote Kompaktklasse aus den 90ern habe er leidenschaftlich und mühsam aufgebaut. So falle es ihm auch leicht, den Schaden an seinem Auto zu schätzen: „Für mich ist der Schaden nicht wahnsinnig hoch“, sagt er. „Ich schätze für Motorhaube, Stoßstange und so weiter insgesamt 400 bis maximal 500 Euro.“ (mz)