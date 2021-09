Unfall in Halle: Auto erfasst Fußgänger vor dem Riebeckplatz - Stau

Unfall in der Franckestraße

Halle (Saale)/MZ/dsk - Auf der Franckestraße in Halle hat sich kurz vor dem Riebeckplatz am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. In Höhe des Signal-Iduna-Hauses wurde ein Fußgänger von einem Auto erwischt. Der Passant schleuderte gegen die Frontscheibe.

Zeugen zufolge soll der Fußgänger bei Rot die Fahrbahn überquert haben. Durch den Unfall kommt es derzeit in Richtung Riebeckplatz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.