Unfall in Halle: 66-Jährige fährt auf Pkw auf - Personen leicht verletzt

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr hat sich in der Huttenstraße in Halle ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 66-jährige Pkw-Fahrerin ein vor ihr verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug und fuhr auf diesen auf.

Die Fahrer des aufgefahrenen Pkw zogen sich Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Die Polizei Halle hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. In der Huttenstraße kam es aufgrund der Unfallaufnahme zu Behinderungen. Einer der verunfallten Fahrzeuge musste durch einen hinzugezogenen Hilfsdienst geborgen werden.