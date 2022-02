Unfall in Gröbers: Auto brennt komplett aus

Kabelsketal/MZ/TGO - Ein Auto is nach einem Unfall im Kabelsketaler Ortsteil Gröbers komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Feuerwehr kurz nach 2 Uhr am Sonntag in der Halleschen Straße ausrücken. Offensichtlich war ein PKW verunfallt, hatte dabei ein Eckhaus gestreift und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Wagen geriet in Brand und brannte vollständig aus. Er wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer war geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.