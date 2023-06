Mit gebrochenem Arm stieg Christa Reichhardt aus Halle in einen Krankenwagen. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen verließ sie ihn wieder. Was der 95-Jährigen zustieß, ist unklar. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Fragen bleiben.

Frau im Krankenwagen lebensbedrohlich verletzt: Was geschah auf dem Weg zum Krankenhaus?

Halle/MZ - Um mit Christa Reichhardt zu sprechen, muss man in die Knie gehen. Die zierliche, weißhaarige Frau sitzt in einem großen Sofa, das sie zu verschlucken scheint – so sehr versinkt sie darin.