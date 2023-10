In der Lessingstraße wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Unfall im Paulusviertel: Radfahrer in Halle umgefahren und schwer verletzt

Unfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrer des Autos wollte von der Lessingstraße kommend nach rechts in die Paracelsusstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 64-jährigen Fahrradfahrer, der vom Steintor kommend in Richtung Dessauer Platz fuhr.

Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw Opel blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch spezialisierte Kräfte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes.