Unfall im Kreuzungsbereich Huttenstraße / Merseburger Straße - zwei Verletzte

Halle (Saale) - Am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr hat sich im Kreuzungsbereich Huttenstraße / Merseburger Straße in Halle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beachtete ein Fahrzeuge nicht den vorfahrtsberechtigten zweiten Pkw. Beide beteiligte Fahrzeugführer zogen sich Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuers eingeliefert.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten durch hinzugezogene Bergedienste aus dem Kreuzungsbereich geborgen werden. Das Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, welche zum jetzigen Zeitpunkt andauern. Im Rahmen der Unfallermittlungen kam es zu kurzzeitigen Sperrungen und Behinderungen im Bereich der Unfallstelle.