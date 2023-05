In Halle ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Die Polizei gibt Tipps, wie sich eine Kollision vermeiden lässt.

Radfahrerin kracht in Halle gegen offene Autotür

Unfall in Gottfried-Keller-Straße

Immer wieder kommt es in Halle zu Unfällen mit Radfahrerin - wie hier vor einiger Zeit in der Delitzscher Straße.

Halle (Saale)/MZ - Es ist die Horrorvorstellung für jeden Radfahrer: Plötzlich öffnet sich eine Autotür - und ein Ausweichen ist nicht mehr möglich. So ist es jetzt eine Radfahrerin in der Gottfried-Keller-Straße passiert. Die Bikerin fuhr Samstagabend laut Polizei auf dem Gehweg, als eine Beifahrerin aus einem Auto aussteigen wollte und die Radfahrerin gegen die Tür krachte.

Die Fahrradfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei hat Tipps, wie sich derartige Unfälle vermeiden lassen können. Als Fahrer sollte man beim Aussteigen die Tür mit der rechten Hand öffnen, als Beifahrer mit der linken. So kann man leichter zurückschauen und sehen, ob sich von hinten jemand nähert.