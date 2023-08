Auto kracht in Linienbus: Auch Kinder unter Verletzten bei schwerem Unfall in Halle

Das Auto kam in Halle-Dölau in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Bus.

Halle (Saale) - Am Montagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr zu einem schweren Unfall in der Stadtforststraße in Halle-Dölau. Ein Autofahrer kam aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und krachte in einen Linienbus der Linie 21, der in Richtung Am Bruchsee unterwegs war.