In Halle wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Halle (Saale). - Gegen 12.45 Uhr kam es am Freitag in Halle in der Diemitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, wie die Polizei mitteilt.

Ein bislang unbekannter Autofahrer habe in der Diemitzer Straße die Vorfahrt eines Fahrradfahrers nicht beachtet. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer laut Polizei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei mit seinem Auto von der Unfallstelle gefahren und konnte bislang nicht gefunden werden.

Die Polizei sucht nach Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die weitere Angaben zu dem derzeitig unbekannten unfallverursachenden Auto machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.