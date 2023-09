E-Scooter fährt Fahrradfahrer von hinten an: Radfahrer schwer verletzt

Halle (Saale)/MZ/TGO - Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines E-Scooters soll einen 39-jährigen Fahrradfahrer am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr am Anhalter Platz in Halle (Saale) von hinten angefahren haben.

Laut Polizeiangaben hat das ein Zeuge berichtet. Der Radfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in eine hallesche Klinik gebracht werden.

Der Roller-Fahrer ist namentlich noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345 224 2000 zu melden.