Bruchsee in Halle-Neustadt: Mann stürzt Felswand hinab

Nach dem Sturz in die Tiefe musste die Feuerwehr den Verunglückten mit einem Boot retten. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Am Bruchsee in Neustadt ist ein Mann von der Böschung gestürtzt.

Halle (Saale)/MZ - Ein schwerer Unfall hat sich zu Beginn des Wochenendes in Neustadt ereignet. Kurz nach 17 Uhr stürzte ein Mann am Bruchsee eine Felswand hinab. Er konnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl noch an einem Ast festhalten, fiel dann aber in den Bruchsee und hielt sich dort mühsam über Wasser. Durch die Feuerwehr konnte der Betroffene mit einem Boot gerettet werden. Der 37-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.