Halle (Saale) - Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr ist es an der Magistrale in Halle zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten im Kreuzungsbereich An der Magistrale Ecke An der Feuerwache zwei Pkw zusammen. Zwei Personen wurden verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.