Toter bei Unfall auf der A14 bei Halle: Autobahn Richtung Magdeburg voll gesperrt

Zwischen Halle Ost und Peißen sind am Dienstagnachmittag drei Lkw und ein Pkw auf der A14 in einen schweren Unfall verwickelt worden. Einsatzkräfte sind mit Großaufgebot vor Ort.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Drei Lastkraftwagen und ein Pkw sind in den Unfall verwickelt. Die Autobahn ist in Richtung Magdeburg voll gesperrt.