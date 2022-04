„Unfairer Wahlkampf“? Wie Parteien in Halle ihr Abschneiden bei der Bundestagswahl bewerten

Halle (Saale)/MZ - Dass das Ergebnis der Bundestagswahl für die CDU in Halle nicht sehr erfreulich sein würde, ahnten einige Parteimitglieder wohl schon, als die ersten Prognosen im TV übertragen wurden. Im Gasthaus zum Schad, wo die CDU-Wahlparty stattfand, wurde es für einen kurzen Moment sehr still, nachdem die Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Wie bitter das Endergebnis tatsächlich sein würde, kristallisierte sich langsam heraus. Als alle Stimmen ausgezählt waren, stand fest: Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung wird es keinen CDU-Abgeordneten aus Halle mehr in Berlin geben. Christoph Bernstiel schaffte es auch nicht über die Landesliste, wo er an Platz vier gesetzt war.