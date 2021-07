Unerlaubt auf den Gleisen: Bundespolizei schnappt zwei Männern am Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale) - In der Nacht vom 30. Juni auf den 01. Juli 2021 hat die Bundespolizei mehrere Personen am Hauptbahnhof Halle festgenommen, die sich unberechtigerweise im Gleisbett aufhielten. Wie die Beamten mitteilten, bemerkte eine Streife zunächst kurz vor Mitternacht einen 25-jährigen Rumänen, der sich im Gleisbereich an den Bahnsteigen 8/9 aufhielt. Er wurde sofort aus dem Gefahrenzone geholt und anschließend seine Identität überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaften München und Chemnitz den aktuellen Wohnsitz des Mannes suchen. Die beiden Behörden wurden schriftlich über seinen momentanen Aufenthaltsort informiert. Jedoch ist der Mann derzeit ohne einen festen Wohnsitz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er des Bahnhofes verwiesen.

Kurz darauf gegen 01.15 Uhr bemerkten die Bundespolizisten erneut einen Mann, der die Gleise zwischen den Bahnsteigen 4/5 und 6/7 überquerte, um im Anschluss wieder über den Gleisbereich zu den Bahnsteigen 4/5 zurückzukehren. Die Einsatzkräfte stellten den 35-jährigen Deutschen zur Rede. Jedoch konnte er keine plausible Erklärung für sein Handeln abgeben. Beide Männer wurden eingehend über die Gefahren, in die sie sich unbedacht begeben haben, belehrt. Zudem erhält jeder eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des verbotenen Aufenthaltes im Gleis.

Da die Bundespolizei immer wieder mit solchen Sachverhalten konfrontiert wird, weist sie darauf hin, dass solch ein Handeln lebensgefährlich sein kann: Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines Zuges bei 100km/h beträgt bis zu 1000 Metern.