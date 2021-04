Unbekannter soll 50 Euro gestohlen haben

Halle (Saale) - Das Polizeirevier Halle fahndet nach einem unbekannten Mann nach einer Unterschlagung. Laut der Polizei nahm der Dieb am 22. Dezember 2020, gegen 12.30 Uhr, an einem Backwarenstand in einem Supermarkt im Fliederweg in Halle seinem Opfer einen aus dem Geldbeutel gefallenen 50 Euro Schein an sich.

Wer kennt diesen Mann?

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern der Überwachungskamera bitte die Polizei im Hilfe.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/ oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden. (mz)