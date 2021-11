Unbekannte überfallen Supermarkt in Halle und flüchten mit Einnahmen

In Halle ist ein Supermarkt überfallen und beraubt worden. Zwei Täter betraten am Montagabend den Markt und bedrohten die Kassiererin mit einer Waffe.

Halle (Saale)/MZ/mad - Unbekannte Täter haben am Montagabend in Halle einen Einkaufsmarkt überfallen und beraubt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten zwei maskierten Männer gegen 20.40 Uhr den Markt in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle und bedrohten die Kasserierin mit einem pistolenähnlichen Gegestand. Die Frau flüchtete in hintere Räume des Geschäfts.

Darauhin brachen die beiden Täter die Kasse mit Gewalt auf und flüchteten mit deren Inhalt unerkannt in Richtung Reileck. Wieviel Geld die Männer erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Beide Täter waren dunkel gekleidet, sie trugen Masken und dunkle Mützen. Ein Täter war zwischen 45 und 55 Jahren alt und etwa 190 Zentimeter groß, der andere etwa 30 bis 40 Jahre und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern und ermittelt nun wegen schweren Raubes, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen.