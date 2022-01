Unbekannte Täter zünden Kinderwagen in Mehrfamilienhaus an

Die Feuerwehr musste einen Brand in der Dieselstraße löschen.

Halle (Saale)/ MZ - In einem Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße ist am Samstagabend gegen 21.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Laut Polizeiangaben wurde ein Kinderwagen angezündet. Dadurch zogen Rauchschwaden durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Das Haus bleibt bewohnbar. Durch das Feuer sind Fahrräder beschädigt worden. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend zu beziffern. Die Kripo hat die Ermittlungen dazu bereits übernommen.