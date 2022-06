Unbekannte stehlen alter Frau in Halle 700 Euro

Halle (Saale)/MZ - Sie wollte helfen und dabei viel Geld verloren: Einer 89-jährigen Frau aus Halle sind 700 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte am Donnerstag eine noch unbekannte Frau im Lutherweg bei der Seniorin geklingelt. Sie verwickelte die 89-Jährige in ein Gespräch und bat um einen Briefumschlag, angeblich, um Geld hineinzustecken, das sie einer Nachbarin schulde. Beide Frauen waren währenddessen gemeinsam in der Küche. Am Sonnabend stellte die Seniorin fest, dass während des Gesprächs offenbar jemand drittes 700 Euro aus der Wohnung entwendet hat. Die Polizei warnt eindringlich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.