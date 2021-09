Unbekannte sprengen Geldautomaten an der Hauptpost in Halle

Halle (Saale)/MZ - Unbekannte Räuber haben in der Hauptpost am Joliot-Curie-Platz in Halle einen oder mehrere Geldautomaten der Postbank gesprengt. Weil Farbpatronen explodierten, ließen sie zwei verschlossene Geldkassetten in der Wilhelm-Külz-Straße auf dem Gehweg zurück.

Nach MZ-Informationen könnten die Täter aber noch mit weiteren Geldkassetten auf der Flucht sein. Die Polizei ist vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Hauptpost in Halle ist geschlossen.