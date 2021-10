Unbekannte brechen vier Postverteilerkästen in der Mark-Twain-Straße auf und stehlen Sendungen

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr sind der Mark-Twain-Straße in Halle mehrerer Postverteilerkästen aufgebrochen worden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stahlen die Täter aus vier Kästen Postsendungen. Über den entstandenen Schaden liege zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor, so die Polizei.

Durch die Kriminaltechnik wurde eine Spurensuche durchgeführt und umfangreiche Spuren gesichert. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.