Unbekannte brechen in drei Baucontainer ein - Polizei ermittelt

Halle (Saale) - Erneut sind am Mittwochmorgen gegen 06.50 Uhr in drei Baucontainer auf einer Baustelle in der Lettiner Straße in Halle eingebrochen worden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen die Einbrecher die Container gewaltsam auf und entwendeten Werkzeuge und Baumaterialien, so die Polizei.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird der Schaden mit circa 15.000 Euro von der betroffenen Baufirma angegeben. Durch die Kriminaltechnik erfolgte die Spurensuche und -sicherung.