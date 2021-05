Halle (Saale) - Am Wochenende sind Unbekannte in ein Firmengelände am Mühlrain in Halle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einbrecher zwei Türen des Firmengebäudes aufzubrechen, doch das mißlang ihnen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Türen wird mit circa 4.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)