„Der Schaum und der Phenolgeruch waren allgegenwärtig“ Umweltverschmutzung in der DDR: Als die Saale Blasen warf

Wer sich in in DDR für den Schutz der Umwelt einsetzte, lebte gefährlich. Mittlerweile ist das meiste Gift zwar aus der Saale verschwunden. In dem Fluss zu baden kann aber dennoch problematisch sein.