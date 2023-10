Mitmachtaktion am Heidesee Umwelttag der Jugendfeuerwehr Halle-Nietleben und dem Heidebad

Tatkräftig ging es am Samstagmorgen an der am Heidesee angrenzenden Streuobstwiese zu. Pächter Mathias Nobel, die Jugendfeuerwehr aus Halle-Nietleben und weitere Helfer machten den Herbstschnitt.