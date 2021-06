Umweltschützer macht die Klimawette in Halle

Halle (Saale) - Es ist ein ungleiches Duell, das sich am Mittwochmittag vor dem Ratshof abspielt: Auf der einen Seite steht der 49-jährige Klimaschützer Michael Billharz, auf der anderen steht eine schwarze Tonne mit der Aufschrift „CO2“. Billharz, mit Boxhandschuh bekleidet, holt aus und trifft das Gefäß frontal. Ein Schlag genügt, Billharz hat gewonnen, die CO2-Tonne liegt am Boden. So einfach würden wohl viele Aktivisten gerne den Klimawandel besiegen.

Aber Billharz macht es sich nicht immer so leicht. Seine Aktion „Klimawette“ dürfte anstrengender für ihn werden, als der Kampf gegen die Tonne. Billharz will in 100 Tagen mit dem Fahrrad in Deutschland eine Strecke von 6.000 Kilometern abradeln. Damit will der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Menschen animieren, mehr Kohlendioxid einzusparen.

Geld wird verwendet, um verschiedene Umweltprojekte zu unterstützen

In Halle legte er am Mittwochmittag bereits seinen zweiten Stopp ein. Der erste war am Morgen in Dessau, wo das Umweltbundesamt seinen Sitz hat. Bei der Klimawette sollen mit Hilfe von einer Million Menschen genau eine Million Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Befürworter können im Internet angeben, wie viele Tonnen Kohlendioxid sie spenden möchten und Freunde und Bekannte zum mitmachen animieren. Dabei kostet eine Tonne Kohlendioxid genau 25 Euro. Das eingenommene Geld wird verwendet, um verschiedene Umweltprojekte zu unterstützen. Nachlesbar ist das auf der Internetseite der „Klimawette“ www.dieklimawette.de.

Michael Billharz ist hauptberuflich beim Umweltbundesamt angestellt. Für die Aktion hat er sich drei Monate Urlaub genommen. „Das Umweltbundesamt kommt ohne mich klar, die Klimawette nicht“, sagt er. Es sei wichtig, nicht nur den eigenen „ökologischen Fußabdruck“ zu verringern, sondern auch den „Handabdruck“. Damit meint er positive Auswirkungen auf das Klima, die durch Interaktion bei anderen Menschen erreicht wird.

„Halle verbessert sich stetig beim Klima“, sagt Daniel Zwick, Leiter des Dienstleistungszentrums Klimaschutz (DLZK), der Billharz am Donnerstag vor dem Ratshof empfing. So soll in diesem Jahr noch ein Flugzeug mit einer Wärmebildkamera über die Stadt fliegen, um daraus abzuleiten, wo die Hitzestellen liegen. Dabei kann herausgefunden werden, wo die größten Wärmeverluste stattfinden und was die größten Energiefresser sind. Das soll einmal im Sommer und einmal im Winter stattfinden. (mz)