Mehr Grün, weniger Versiegelung: Naturfreunde sehen die Umwelt auch in der Innenstadt in Halle in Gefahr, wenn nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Was sie fordern.

Die Promenade am Robert-Franz-Ring steht in der Kritik.

Halle (Saale)/MZ. - Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) fordert eine deutlich naturnähere Entwicklung und einen konsequenten Schutz der Saaleaue im Zentrum bis in den Süden von Halle. Konkret fordert der Verein den Erhalt und die Ausweitung von Gehölzbeständen im Stadtgebiet.