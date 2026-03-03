Natur in der Stadt Umweltschutz in Halle: Arbeitskreis fordert mehr Schutz der Saaleauen
Mehr Grün, weniger Versiegelung: Naturfreunde sehen die Umwelt auch in der Innenstadt in Halle in Gefahr, wenn nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Was sie fordern.
03.03.2026, 13:58
Halle (Saale)/MZ. - Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) fordert eine deutlich naturnähere Entwicklung und einen konsequenten Schutz der Saaleaue im Zentrum bis in den Süden von Halle. Konkret fordert der Verein den Erhalt und die Ausweitung von Gehölzbeständen im Stadtgebiet.