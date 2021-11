Umweltorganisation BUND Sachsen-Anhalt will Steinschüttungen am Saaleufer in Halle zu stoppen

Steine werden an das Ufer gegenüber der Papiermühle in Halle geschüttet.

Halle (Saale)/MZ - Die Umweltorganisation BUND Sachsen-Anhalt ist am Dienstag vor das Verwaltungsgericht in Halle gezogen, um die umstrittenen Steinschüttungen am Saaleufer zu stoppen. Vor Gericht wurde der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt. Der BUND will erreichen, dass die Arbeiten so lange ruhen, bis „notwendige Prüfungen zum Habitatschutz-, Artenschutz- und Gewässerrecht erfolgt sind“, sagte BUND-Landesvorsitzender Ralf Meyer der MZ.

„Der Umfang der Arbeiten entspricht aus unserer Sicht nicht einer Reparatur, sondern einem Gewässerausbau. Dafür sind ein Planfeststellungsverfahren sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen notwendig“, so Meyer. Aus Sicht des BUND sind geschützte Arten wie Biber, Fischotter, diverse Fischarten wie der Rapfen aber auch der Eisvogel betroffen. Die Stadt hatte die Arbeiten verteidigt, die zu 100 Prozent aus der Fluthilfe finanziert werden.