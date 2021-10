Umbau der Schorre in Halle: Außenansicht und der offene Innenhof müssen erhalten werden

Halle (Saale)/MZ - Laut Baudezernent René Rebenstorf ist das Schorre-Gebäude kein Einzeldenkmal, befindet sich jedoch in einem Denkmalbereich. So müssten die Außenansicht und der offene Innenhof erhalten werden. Für den Umbau auf dem Gelände, müssten die Eigentümer keinen Bebauungsplan erstellen. Die Stadt könne auch nicht vorschreiben, wie das Gebäude zukünftig genutzt wird.

„Ich kann Ihnen jedoch anbieten, dass ich das Gespräch mit dem Eigentümer suchen und auf die wichtige Bedeutung des Gebäudes für die Stadtgesellschaft hinweisen werde“, sagte Rebenstorf am Mittwoch im Hauptausschuss. Grünen-Stadtrat Dennis Helmich regte an, sich generell mit dem Erhalt der Club-Kultur in Halle zu beschäftigen.