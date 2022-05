Ukrainischer Nachwuchsstar singt in Halle

Halle (Saale) - Eindrucksvoll ist der Gesang der 17-jährigen Yarina, kraftvoll, sicher und emotional. Schwindelerregende Höhen und Tiefen der Melodie meistert sie perfekt und auch in ihrer Performance steht sie den Stars in nichts nach. Yarina Taras hat damit auch schon dreimal am Junior Eurovison Song Contest teilgenommen - in ihrer Heimat gilt sie als Star. Am Samstag, 21. Mai, ist sie auf dem Marktplatz in Halle live zu hören bei dem Benefizfestival für den Frieden in der Ukraine - weitere Acts sind die MDR-Partyband „Funtastic Five“, die ukrainische Opernsängerin Svitlana Slyvia, die Brass Band „Brass Impressions“ und andere.

