Ukrainerinnen verteilen Dankeskarten auf dem Markt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Anlässlich des Unabhängigkeitstags in der Ukraine haben etwa 30 Ukrainerinnen zusammen mit ihren Kindern am Mittwoch Postkarten in Halle verteilt. „Mit dieser Karte möchten wir im Namen der Ukraine allen Bürgern Deutschlands und insbesondere den Bewohnern der Stadt Halle danken“, steht darauf. Dazu haben sie noch selbstgebackene Lebkuchenherzen an Passanten verschenkt.

„Für uns ist es ein schwerer Tag“, sagt Olena Soroka. Sie ist vor vier Monaten mit ihrer Mutter nach Halle geflüchtet. Ihr Bruder und Vater sind noch in der Ukraine. Anstatt den Tag zu feiern, müssten diese jedoch in Kellern vor den Gefechten Schutz suchen.

Die Karten wurden nicht nur auf dem Marktplatz verteilt. Auch entlang der Peißnitz und im Pestalozzipark fand die Aktion statt.