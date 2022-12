Ufos über dem Bruchsee? Zeitreise in die Neustadt im Jahr 3022

Besuch von anderen Planeten – und ein Riesenauquarium: Jugendliche haben ihre Visionen für Halle-Neustadt in Texten und Bildern festgehalten. Auch die fünf Scheiben-Hochhäuser spielen eine Rolle.

Halle/MZ - Tausend Jahre sind kein Pappenstiel. Ganz im Gegenteil: In tausend Jahren können Städte entstehen, Nationen verschwinden und neue Technologien die Welt revolutionieren. Doch was die ferne Zukunft tatsächlich bringen wird – der Blick in die Kristallkugel bringt zumeist keine eindeutigen Bilder hervor.