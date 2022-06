Udo Nistripke (AfD): Seit 25 Jahren Volkswirt für den Mittelstand

Er will sich für den Mittelstand und die Wirtschaft stark machen.

Er ist 56 Jahre alt • ist von Beruf Volkswirt • lebt in Halle • ist verheiratet • hat zwei Kinder • betreibt in seiner Freizeit Ahnenforschung • interessiert sich für die Sprachen und Kulturen von Japan und China

Für ihn ist klar, was Hauptaufgabe der Politik sein soll: „Die Wirtschaft muss funktionieren, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen.“ Udo Nistripke arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Volkswirt bei der Handwerkskammer in Halle, bezeichnet sich als Interessenvertreter des Mittelstandes. Für die AfD will der 56-Jährige im Landtag sein Engagement auf die nächste Stufe heben.