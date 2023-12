Vom Hallorenring kommend ist der Robert-Franz-Ring in Halle in Richtung nördliche Innenstadt seit Mittwoch wieder befahrbar. Die Entscheidung kam wie aus dem Nichts.

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es eine Umleitung weniger: Die Sperrung des Robert-Franz-Rings in Richtung nördliche Innenstadt wurde am Mittwochmorgen kurzerhand aufgehoben. Während etwa am Moritzburgring und in der Kardinal-Albrecht-Straße Verkehrsschilder noch auf die Sperrung hinwiesen, rollten bereits wieder die Autos und Fahrräder durch die freigegebene Straße.

Dabei sind die Bauarbeiten am Mühlgraben, wo die Freifläche am Wasser neu gestaltet wird und ein grüner Altstadtring entstehen soll, längst nicht abgeschlossen. Doch wie Christian Elsäßer aus dem Presseteam der Stadt mitteilt, verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme am Robert-Franz-Ring aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Beton-Treppe und dem Natursteinpflaster.

Daher habe es nun die kurzfristige Freigabe gegeben, „um während der vorübergehenden Aussetzung der Arbeiten eine Entlastung für den Verkehr herbeizuführen“.

Absperrgitter wurden nur zur Seite gerückt

Die gelben Absperrgitter sind lediglich an den Straßenrand gerückt worden. Auch die Sperrschilder auf der Klausbrücke wurden nicht weggeräumt, sondern nur umgedreht, damit sie für Verkehrsteilnehmer nicht mehr sichtbar sind. Sobald das benötigte Material geliefert wird, sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Die Stadt rechnet damit in der zweiten Januarwoche.

Bleibt abzuwarten, ob es – wie zuletzt angepeilt – bis März nächsten Jahres gelingt, die Maßnahme abzuschließen. So wird das Ufer des Saale-Seitenarms umgestaltet und öffentlich zugänglich gemacht. Dabei entsteht eine rund drei Meter breite Promenade mit Bänken. Der Zugang zum Uferweg soll über eine Treppe sowie eine barrierefreie Rampe erfolgen.

Auch eine weitere Baustelle in Halle ist laut Stadt von einer Verzögerung betroffen: der geplante Neubau des Radweges an der Magdeburger Chaussee in Trotha. Daraus wird wohl erst kommendes Jahr etwas. Weil diese Arbeiten sich auf den Verkehrsfluss von und in Richtung der A14 auswirken werden, „wird die Maßnahme erst nach Abschluss der Bauarbeiten auf der A14 an der Anschlussstelle Könnern erfolgen“, heißt es. Die Stadt stehe dazu in enger Abstimmung mit der Autobahn GmbH.