Halle (Saale), Deutschland
  4. Angriff auf schwarzen Polizisten in Halle: Überraschung im Prozess um rassistischen Überfall – was dem Hauptangeklagten drohen könnte

Der Prozess um den rassistischen Angriff auf einen schwarzen Polizisten in Halle nimmt eine überraschende Wende - was den Hauptangeklagten jetzt erwarten könnte

Von Alexander Schierholz 27.01.2026, 13:34
Lucas K. bei Prozessbeginn im Landgericht Halle
Lucas K. bei Prozessbeginn im Landgericht Halle (Foto: Schierholz)

Halle/MZ - Er soll gemeinsam mit drei anderen Männern einen schwarzen Polizisten in Halle rassistisch beleidigt und verprügelt sowie allein mehrere andere Personen beschimpft, bedroht und tätlich attackiert haben – im Bus, in der Straßenbahn, auf offener Straße.