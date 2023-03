Übernachtungen in Halle - Nicht jeder will ins Hotel

Olaf Krüger in der kleinen und geschmackvoll eingerichteten Wohnung in seinem haus in Halle, die er über Airbnb vermietet.

Halle (Saale)/MZ - Auf die doch erhebliche Versorgungslücke hat Mark Lange unlängst hingewiesen. In fünf Jahren, so der Wunsch des Stadtmarketingchefs, soll es in Halle mindestens 5.000 verfügbare Betten in Gästeunterkünften geben. Derzeit stehen nur 3.000 Betten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Stadt zur Verfügung, 1.000 weitere im Umkreis. Können privat vermietete Übernachtungsmöglichkeiten helfen, den Mehrbedarf zu decken?