Überbauten für neue Rosengartenbrücke nach Zwangspause in Halle eingetroffen

Halle (Saale)/MZ - Mit acht Stunden Verspätung sind die beiden neuen Überbauten für die neue Rosengartenbrücke in Halle eingetroffen. Derzeit wird ihr Einhub vorbereitet, der bis etwa 22 Uhr andauern wird. Projektleiter Thomas Lukowiak dankte der Polizeiinspektion Halle sowie dem Ordnungsamt der Stadt. Sie hatten den Weitertransport der jeweils 20 Meter langen Bauteile unbürokratisch erlaubt, obwohl der Transport zunächst nur eine Nachtfahrerlaubnis hatte.

Aufgrund des Starkregens am Freitagabend mussten der Konvoi auf der A38 in der Nacht eine Zwangspause einlegen. „Ich bin überzeugt, dass wir den Zeitverzug wieder aufholen und die Baustelle pünktlich am Mittwochmorgen freigeben können“, sagte Lukowiak der MZ.