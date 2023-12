Gefahr im Straßenverkehr Über hundert Verstöße in drei Stunden: In Halle werden rote Ampeln häufig ignoriert

Eine ADAC-Studie stellt zahlreiche Rotlichtverstöße in Halle fest. In wenigen Stunden sind über hundert Fälle gezählt worden. Warum die Stadt in der Studie trotzdem gelobt wird und was sie gegen das Fahren bei Rot unternimmt.