Über 700 Kinder in Halle in Corona-Quarantäne

In Halles in Kitas und Horten, in Grundschulen und weiterführenden Schulen hat es in der vergangenen woche zahlreiche positive Coronatests gegeben. (Symbolfoto)

Halle (Saale) – Aktuell sind in Halle 41 Gemeinschaftseinrichtungen vom Infektionsgeschehen betroffen. Das teilte die Stadt am Sonntag mit und stellte fest, dass dies neun Einrichtungen mehr als noch in der Vorwoche sind. Sowohl in Kitas und Horten, in Grundschulen und weiterführenden Schulen, als auch in weiteren Bildungseinrichtungen hat es demnach Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Wie die Stadt mitteilt, liegen von 43 Kindern sowie 8 Lehrkräften oder Erzieherinnen und Erziehern positive Testergebnisse vor. Daraus resultieren 750 (111 mehr als in der Vorwoche) Quarantäne-Anordnungen für Kinder sowie 109 (zwei mehr) Quarantänen für Mitarbeiter.

Schulen und Kitas in Halle ab Montag vorerst geschlossen oder im Notbetrieb

Weil die Bundesnotbremse aufgrund der hohen Inzidenz in Halle greift, sind ab Montag, 26. April, Kitas, Schulen, Horte und Tagespflegestellen geschlossen. Die Stadt weist darauf hin, dass eine Notbetreuung „entsprechend der Empfehlungen des Sozialministeriums“ stattfindet.

Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in Halle bei 186,85 Fällen. Das ist ein leichter Anstieg. Zudem meldete die Stadt am Sonntag 67 Neuinfektionen. Aus einer Klinik ist ein weiterer Todesfall übermittelt worden. Ein 78-jähriger Mann ist an einer Corona-Infektion gestorben. (mz)