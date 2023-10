Am Donnerstagabend übergab die Saalesparkasse im Rahmen einer Veranstaltung im Salinemuseum über 1,7 Millionen Euro an Vereine aus Halle. Unteranderem gab es 150.000 Euro für den Zoo.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend übergab die Saalesparkasse in den Räumlichkeiten des Salinemuseums symbolische Zuwendungsbescheide in der Gesamtsumme von mehr als 1,7 Millionen Euro. Insgesamt kamen 26 Vereine und Institutionen aus der Stadt Halle in den Genuss der Förderungen.

Der Vorstandsvorsitzende der Saalesparkasse, Dr. Jürgen Fox, und Bürgermeister Egbert Geier haben die entsprechenden Bescheide übergeben.

Folgende Vereine bekamen Unterstützungen: