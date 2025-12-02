weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt nach Halle: Diese Restaurants kämpfen um den Sieg

"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs. Ein Überblick über die Teilnehmenden.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 02.12.2025, 06:19
Derzeit laufen in Halle und Umgebung die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal". Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt.
Derzeit laufen in Halle und Umgebung die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal". Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Die Kamera steht längst, die Kochtöpfe klappern schon: "Mein Lokal, Dein Lokal" hat in der Region Halle Halt gemacht. Für die kommende inzwischen 20. Staffel begleitet die Produktion vier Restaurants aus Halle und dem Saalekreis.