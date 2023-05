Für viele ist es das wichtigste Ereignis des Jahres: Hunderte Jugendliche pilgern zum Bierballturnier in die Galgenbergschlucht. Aber warum ist Bierball unter Jugendlichen so beliebt ist und wie funktioniert es eigentlich? Mehr dazu erfahren Sie hier.

Bierball in Halle: Deshalb ist es bei Jugendlichen so beliebt

Großes Turnier in der Galgenbergschlucht

Beim Bierball wie hier in der Galgenbergschlucht geht es darum, Plastikflaschen umzuwerfen. Wer das schafft, schüttet dann Bier in sich hinein. Gewonnen hat, wer zuerst die Pullen leer hat.

Halle (Saale)/MZ - Mit jedem Meter hin zur Galgenbergschlucht wird es lauter. Technomusik wummert aus Lautsprechern. Auf und an der steinernen Bühne wimmelt es von jungen Leuten. Es ist wieder Bierballturnier in Halle, für viele Jugendliche eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres – selbst organisiert und abseits der Öffentlichkeit. Eine gigantische Party bis in den Abend hinein mit 32 Teams und Hunderten Fans, die ausgelassen feiern.