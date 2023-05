Ab Juni gibt es auf der Oberburg Giebichenstein wieder jede Menge Musik. Welche Bands das Programm in der traumhaften Burgkulisse gestalten.

Trotzburgfest in Halle lockt auf die Burg Giebichenstein

Das Trotzburgfestival auf der Oberburg Giebichenstein, gegründet als Corona-Projekt, geht in diesem Jahr bereits in die vierte Runde.

Halle (Saale)/MZ - - Am 9. Juni fällt auch in diesem Jahr wieder der Startschuss für ein kleines, aber feines Musikfestival, das es ohne Corona vielleicht gar nicht gegeben hätte: Das Trotzburgfest auf der Burg Giebichenstein wurde 2020 durch das Stadtmuseum als Antwort auf die kulturellen Einschränkungen durch die Pandemie ins Leben gerufen – nun geht es bereits in die vierte Runde.