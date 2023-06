Musikfest auf der Burg Giebichenstein Mit Video: Blick hinter die Kulissen zum Trotzburgfest in Halle

Aufbauarbeiten für das Musikfest: Per Lift werden Bühnenelemente, Ton- und Lichtanlagen und auch das Catering auf die Oberburg Giebichenstein in Halle befördert. Was Techniker und andere Akteure dabei im Blick haben müssen - und welche Gäste erwartet werden. Mehr dazu im Video.