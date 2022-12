Trotz Suspendierung mehr Geld: Warum Halles OB als Einziger an der Stadtspitze profitiert

Im Ratshof am Marktplatz haben drei der vier halleschen Beigeordneten ihre Büros.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich hatte die Landesregierung im Sommer mit einer neuen Verordnung den Weg frei gemacht, damit Bürgermeister und Beigeordnete in Sachsen-Anhalt mehr Geld bekommen können. Nach mehr als 20 Jahren war die alte Besoldungsregelung erneuert worden. Es ging um Aufwandsentschädigungen und Gehalt. Doch die Stadt Halle schlägt einen eigenen Weg ein. Die vier Beigeordneten, die in Halle an der Spitze der Stadtverwaltung stehen, sollen nicht mehr, sondern weniger Geld bekommen. Halles vorläufig suspendierter Oberbürgermeister dürfte sich hingegen freuen, denn er profitiert als einziger von der neuen Ordnung.