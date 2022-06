Trotz Pandemie: So plant Halle die Feierlichkeiten für den Tag der Deutschen Einheit

So wie in Potsdam, hier der Event Cube des Bundesverfassungsgerichts, sollen auch die Container auf der Einheits-Expo in Halle aussehen.

Halle (Saale) - Ein roter Teppich am Hauptbahnhof, gleich dahinter auf dem Genscher- oder dem Riebeckplatz die schlichte Empfangszone: Gäste aus der Republik werden am 3. Oktober zu den zentralen Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit ohne großes Tamtam in Halle begrüßt. Und auch sonst muss und wird die Händelstadt auf ein Spektakel mit dem verbundenen Massenansturm an Touristen verzichten. Die Landesregierung geht bei ihren Planungen auf Nummer sicher, orientiert sich an den scharfen Lockdown-Regeln der Corona-Pandemie, wie sie noch Anfang Mai gegolten haben. Die MZ sagt, was Hallenser und Gäste zum Ereignis erwartet.