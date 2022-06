30 Zentimeter tiefe Löcher im Geläuf Trotz Jäger und ehrenamtlichen Helfern: Wildschweine verwüsten Rasen von Halles Rennbahn

Wildschweine wühlten das Geläuf auf den Passendorfer Wiesen in Halle ausf und bringen damit den Galopprenntag zu Fall. Auch die Nachtwache nutzte nichts. Nach dem Streifzug im Mai 2020 waren die Wildschweine zunächst wie vom Erdboden verschluckt. Zurück kehrten sie just in der Nacht zum Donnerstag.