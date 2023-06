Im Saalekreis wird nicht gegendert. Der Landrat hat das den Behörden im Kreis für ihre Texte untersagt. Wäre ein solcher Schritt auch in der Saalestadt denkbar?

Halle (Saale)/MZ - Am Rande einer Kundgebung auf dem halleschen Marktplatz am Dienstag erkundigt sich ein Passant erst nach dem Hintergrund der Versammlung, dann spricht er aus dem Nichts das Thema Gendern an. Damit könne er nichts anfangen, macht er deutlich. Bei der Stadt habe er sich sogar schon einmal beschwert über einen gegenderten Behördenbrief.