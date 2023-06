Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Tag vor der entscheidenden Abstimmung im Stadtrat wird die Kritik an der geplanten 20-Prozent-Erhöhung der Kita-Beiträge in Halle immer lauter. Sogar der vorläufig suspendierte Oberbürgermeister hat sich in die Debatte eingeschaltet. Außerdem wirft die Berechnung der Stadt Fragen auf. Denn die prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 3,8 Millionen Euro sollen in den Gesamthaushalt der Stadt fließen, die damit mittelfristig ihre Schulden abbezahlen will. Eltern werden also zur Kasse gebeten, damit die Stadt wieder flüssig wird. Ursprünglich war das mal ganz anders geplant.